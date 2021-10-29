Эксперт: российским компаниям необходима поддержка в лесовосстановлении

МОСКВА, 29 октября. /ТАСС/. Механизм поддержки необходим российскому бизнесу, занимающемуся лесовосстановлением, так как эти компании смогут выйти на углеродные рынки. Такое мнение высказал президент "Центра экологических инноваций", эксперт Совета Федерации, руководитель и создатель климатического лесного проекта в Алтайском крае Андрей Стеценко.

"Для того чтобы сделать лесной проект [проект по восстановлению леса] нужен промежуток времени, по-нашему мнении, 2,5-3 года, чтобы запустить проект с нуля. <…> Сейчас достаточно много создаются углеродных рынков, которые торгуют углеродными единицами, европейский Gold Standard [добровольный стандарт углеродных сокращений, ориентированный на проекты возобновляемой энергии и повышение энергетической эффективности] ориентирован на молодые леса. <…> Я очень надеюсь, что мы внутри России создадим нашу систему, которая сможет поддерживать наш бизнес и наши леса", - сказал он в ходе конференции "Углеродное регулирование 2.0" в Общественной палате РФ.

По его мнению, экологически ответственный бизнес привлекает дешевые инвестиции, повышает конкурентоспособность, а также имеет выход на новые рынки.

Ранее пресс-служба Рослесинфорга сообщала, что в России в рамках нацпроекта "Экология" в 2021 году планируется восстановить 1,2 млн га лесов, что на 2% больше, чем в прошлом году. Лесовосстановление охватит всю территорию страны, кроме Москвы, Санкт-Петербурга, Севастополя и Ненецкого автономного округа. Основные работы по восстановлению пройдут в Иркутской, Вологодской, Архангельской областях, Красноярском и Хабаровском краях.

ESG - параметры, на которые ориентируется бизнес в разработке стратегий устойчивого развития: вопросы защиты окружающей среды (Environmental), социальной сферы (Social) и стандартов корпоративного управления (Governance).

ESG-финансирование достаточно популярно в западных странах, а в последнее время становится популярным и в среде российских компаний. В частности, отдельно в России прорабатывается тема "зеленого" финансирования, которое предполагает предоставление на проект денежных средств при условии улучшения окружающей среды, смягчения последствий изменения климата и более эффективного использования ресурсов.