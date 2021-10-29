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Росфинмониторинг пресек финансовую деятельность более 15 тыс. террористов

Росфинмониторинг пресек финансовую деятельность более 15 тыс. террористов - глава ведомства.

Елизавета II по совету врачей продолжит отдыхать еще две недели
При этом королева сможет выполнять необременительные обязанности
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