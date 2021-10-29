В Чечне начали реализовывать медицинские программы омоложения организма

АРГУН /Чеченская Республика/, 29 октября. /ТАСС/. Инновационный центр физической и реабилитационной медицины в чеченском городе Аргун первым в регионе начал реализовывать программы, направленные на омоложение организма. Об этом сообщил в пятницу руководитель учреждения Апти Ахмадов во время визита главы региона Рамзана Кадырова.

"Мы активно взаимодействуем с признанными немецкими специалистами, реализуем различные программы, направленные на омоложение организма. Вместе с тем мы предоставляем комплекс реабилитационных и медицинских услуг нуждающимся после операционных вмешательств в результате тяжелых заболеваний, а также инвалидам различных категорий. На базе Центра для пациентов доступны физиотерапевтический аппарат интервальной вакуумной терапии (VACUMED)", - сказал Ахмадов.

Кадыров лично испытал аппарат вакуумной терапии, который сокращает сроки восстановления после травм или тяжелых физических нагрузок и остался доволен результатом. Он отметил, что в регионе создаются все необходимые условия для развития частного медицинского сектора, что позволяет разгрузить государственные медучреждения и создать здоровую конкуренцию в сфере здравоохранения.

Первый в регионе инновационный центр физической и реабилитационной медицины на 100 мест открылся в январе текущего года. На его территории расположены административный, спальный и медицинский блоки, а также столовая и зона отдыха. Санаторно-курортное лечение включает в себя проживание, многоразовое питание, курсы оздоровления и реабилитации, культурно-досуговые мероприятия.