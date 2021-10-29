Общественник предложил постпредствам курировать приезжающую в Москву молодежь

МОСКВА, 29 октября. /ТАСС/. Представительства регионов, в том числе Северного Кавказа, должны проводить работу с молодежью в Москве и других крупных городах России. Наставничество со стороны постпредств поможет наладить контакты между представителями разных национальностей, сказал общественный деятель и директор команды КВН "Махачкалинские бродяги" Шуми Шабатаев, комментируя ТАСС инциденты с национальным оттенком.

В пятницу военнослужащий из Дагестана Шамиль Вагабов был награжден за спасение девушки, которую пыталась избить и ограбить группа людей в Санкт-Петербурге. Благодарственное письмо молодому человеку вручили в Федеральном агентстве по делам национальностей (ФАДН).

"Одно время, помню, постпредство постоянно вело диалоги с дагестанской молодежью. Встречались, создавали организации, эти организации помогали друг другу. Речь шла не только о дагестанской молодежи, на встречи приходили все - и русские ребята, и дагестанцы. <…> Чтобы смешение культур происходило, чтобы узнавали, кто такие дагестанцы, должны наши постпредства объяснять, как вести себя. Нам же в Дагестане не нравится, когда люди ведут себя так, как не присуще нашей культуре. Мы начинаем возмущаться. Раз вы поехали в Москву, значит, должны узнать, какая там культура, как можно себя вести", - сказал Шабатаев.

По его словам, такую работу нужно проводить не только в Москве, но и во всех крупных городах. При этом свою роль должны играть и родители тех, кто переезжает из родного региона в столицу.

Шабатаев отметил, что жители Дагестана на протяжении десятка лет борются с предвзятостью по отношению к себе, и эти усилия перечеркиваются инцидентами, подобными тому, который произошел в начале октября с группой дагестанцев в метро Москвы.

"Среди представителей всех национальностей есть хорошие люди и плохие, особенно среди дагестанцев, потому что они более такие чуткие, ответственные и воспитанные в своей кавказской теме. Я даже не понимаю этих людей, которые себя так ведут, в основном это происходит за пределами Дагестана, так как они думают, что могут себе это позволить. И еще больше становится стыдно. <…> Все эти годы мы пытаемся объяснить, что мы не такие. Как директор команды КВН "Махачкалинские бродяги" еще с 90-х годов помню, как было тяжело доказывать, нам не верили, что в Дагестане может быть молодая, интеллектуальная, умная команда, пока не увидели воочию", - добавил Шабатаев.

Об инциденте в московском метро

В Москве вечером 4 октября 2021 года в вагоне электропоезда, который следовал от станции "Измайловская" до станции "Первомайская", трое приезжих с Северного Кавказа избили 25-летнего пассажира, заступившегося за девушку, сделавшую им замечание. СК возбудил уголовное дело о покушении на убийство. Пострадавший был госпитализирован. Все фигуранты дела арестованы.