Власти Поморья сообщили о тенденции к выходу на плато заболеваемости ковидом

АРХАНГЕЛЬСК, 29 октября. /ТАСС/. Власти Архангельской области сообщили о тенденции к выходу на плато заболеваемости новой коронавирусной инфекцией в регионе. Как сообщает пресс-служба администрации области, это связано с применением ограничительных мер, в частности введением QR-кодов для доступа в заведения общепита, культурные, спортивные и другие организации.

"В Архангельской области наметилась тенденция к выходу на плато по заболеваемости COVID-19. В Минздраве региона это связывают с положительным действием ограничительных мер, которые направлены на снижение распространения новой коронавирусной инфекции на территории Поморья", - говорится в сообщении.

Глава Минздрава области Александр Герштанский сообщил, что количество заболевших COVID-19 за последнюю неделю практически сравнялось с числом тех, кто выздоровел после перенесенной инфекции. "За последнюю неделю мы видим положительную динамику, которая характеризуется тем, что число выписавшихся после амбулаторного или стационарного лечения пациентов становится примерно равным числу заболевших. Это может свидетельствовать о том, что в данном случае заболеваемость в Архангельской области вышла на плато, а с точки зрения эпидемиологии, за плато должно последовать определенное снижение числа заболевших", - приводит пресс-служба слова Герштанского.

За последние две недели число жителей области, которые прививаются за сутки, возросло почти в десять раз, с 400-600 человек в первой декаде октября до 5 тысяч человек за сегодняшний день. "Как раз у тех людей, которые были вакцинированы 11-13 октября, сейчас начинают вырабатываться в достаточном количестве антитела, которые позволяют рассчитывать на наличие иммунитета к новой коронавирусной инфекции. Мы видим, что те ограничительные мероприятия, которые были введены в Архангельской области и были направлены на разграничение связей и, соответственно, на снижение темпов передачи вируса от человека к человеку, начинают показывать свой эффект", - добавил Герштанский.

Ситуация с ковидом в регионе

С начала пандемии в области выявлено 99 499 случаев новой коронавирусной инфекции, за последние сутки - 449 случаев. Выздоровели 92 418 человек, за последние сутки - 425 человек. Зарегистрировано 2 011 летальных исходов от коронавируса. 385 939 жителей Архангельской области прошли первый этап вакцинации. Полный вакцинальный комплекс от COVID-19 на сегодняшний день получили 354 305 человек. С 11 октября доступ в точки общественного питания, а также на массовые, досуговые, развлекательные и иные мероприятия в Архангельской области возможен только при наличии QR-кода о прохождении вакцинации, перенесенном заболевании, при предъявлении отрицательного ПЦР-теста или наличии медотвода от вакцинации. С 29 октября QR-коды требуются для посещения объектов розничной торговли, за исключением аптек, магазинов, торгующих продовольственными и непродовольственными товарами первой необходимости, при этом доля таких товаров должна составлять в ассортименте не менее 50%. Уровень коллективного иммунитета в регионе на 29 октября, по данным ресурса стопкоронавирус.рф, составляет 52,5%.