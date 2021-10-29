Исполнять обязанности главы службы по тарифам Северной Осетии будет замглавы ведомства

ВЛАДИКАВКАЗ, 29 октября. /ТАСС/. Глава Северной Осетии Сергей Меняйло назначил временно исполняющим обязанности руководителя региональной службы по тарифам заместителя главы ведомства Сослана Бадоева. Соответствующий указ опубликован на официальном портале главы и республики региона.

Ранее сообщалось, что руководитель региональной службы по тарифам в Северной Осетии, подозреваемый в превышении должностных полномочий, отправлен под домашний арест.

"Возложить на Бадоева Сослана Хазбиевича, заместителя руководителя региональной службы по тарифам Республики Северная Осетия - Алания временное исполнение обязанностей руководителя региональной службы", - говорится в документе.

Бадоев с 2019 года - замруководителя региональной службы по тарифам.

Как сообщили ранее в СУ СК России по региону, в 2019 году на заседании правления региональной службы были утверждены индивидуальные тарифы на передачу электрической энергии для взаиморасчетов между смежными сетевыми организациями на территории республики на 2020 год. В период с 25 по 28 декабря 2019 года подозреваемый в целях создания тарифного профицита в пользу аффилированных ему сетевых организаций умышленно внес изменения в установленные тарифы, причинив тем самым имущественный ущерб гарантирующему поставщику электроэнергии в лице филиала ПАО "Россети Северный Кавказ" - "Севкавказэнерго" на сумму более 46 млн рублей.

В ближайшее время подозреваемому будет предъявлено обвинение в содеянном.