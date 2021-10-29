В Петербурге открылась выставка, посвященная медицинским работникам - узникам ГУЛАГа

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ. 29 октября. /ТАСС/. Открытие выставки "Единственный защитник заключенного…", посвященной судьбам врачей - заключенных ГУЛАГа состоялось сегодня в Государственном музее политической истории России (ГМПИР) в Петербурге. Представленная экспозиция стала третьей, заключительной частью историко-документального проекта "Спасти Человека", передает корреспондент ТАСС.

"Выставку мы посвятили всем врачам - узникам ГУЛАГа, которые рискуя своей жизнью, находясь в ужасных материальных и психологических условиях исправительно-трудовых лагерей спасали и лечили своих подопечных. И пытались спасти их не только физически, но и помогали им не сломиться нравственно", - подчеркнула куратор выставки и заведующая научно-выставочным отделом ГМПИР Маргарита Самойлова.

Центральной частью экспозиции стал архив Андрея Максимовича Пантюхова, врача не по документам (его арестовали в день защиты диплома), но по призванию. За тринадцать лет проведенных в лагере Пантюхов спас множество пациентов, одним из них был писатель Варлам Шаламов, подробно описавший образ врача в своих рассказах. В прошлом году, по счастливой случайности, сын Пантюхова смог передать архив своего отца музею политической истории. Организаторы особо отмечают: судьба Андрея Максимовича Пантюхова - это пример одной из тысяч судеб врачей, осужденных и работавших в лагерных больницах. Посетители выставки смогут увидеть не только документы и фотографии, но и личные письма, а также инструменты заключенных врачей.

"Выставка создана в соавторстве и содружестве с музеями и архивами России. Мы благодарны всем участникам ее создания. Прежде всего благодарим Евгения Андреевича Пантюхова, сына Андрея Максимовича Пантюхова за переданную в дар коллекцию материалов из личного семейного архива", - отметил генеральный директор музея Евгений Артемов.

Выставка открылась накануне Дня памяти жертв политических репрессий, отмечаемого в России 30 октября. Она станет третьей, заключительной частью историко-документального проекта "Спасти Человека". Первые две части, посвященные лагерному врачу Пантюхову, были представлены в омском Центре изучения истории Гражданской войны и пермском Мемориальном музее-заповеднике истории политических репрессий "Пермь-36".