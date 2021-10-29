Команды Роскосмоса, Росатома и Ростеха победили в чемпионате WorldSkills Hi-Tech 2021

ЕКАТЕРИНБУРГ, 29 октября. /ТАСС/. Команда Роскосмоса впервые заняла первое место в общекомандном медальном зачете WorldSkills Hi-Tech 2021. Второе и третье места заняли команды Росатома и Ростеха соответственно, сообщили в пятницу в пресс-службе АНО "Агентство развития профессионального мастерства (Ворлдскиллс Россия)".

"По итогам общекомандного медального зачета команда госкорпорации "Роскосмос" заняла первое место, набрав 114 баллов. Команда ГК "Росатом" стала первой по числу золотых медалей - всего 21. <…> Второе место общекомандного медального зачета взяли представители ГК "Росатом", оторвавшись от золота всего на 3 балла (111). Третье место - у команды ГК "Ростех" (85 баллов)", - говорится в сообщении.

Четвертое и пятое места - у компаний ЕВРАЗ и СИБУР соответственно. По числу золотых медалей второе место заняли участники Роскосмоса. Они завоевали 14, а команда Ростеха - 10 золотых медалей.

"Чемпионат WorldSkills Hi-Tech жесткий, суровый - выигрывают только самые крепкие и мощные команды и участники. Но для каждого, кто не выиграл, не попал на этот пьедестал, - это личная драма, и я хотел бы вам сказать: все равно победить можно только один раз, а полученные заряд и энергию можно использовать дальше, чтобы развивать себя и развиваться в своей корпорации. Я хотел бы поблагодарить компании, партнеров, спонсоров, Свердловскую область за то, что поддержали чемпионат, и в это непростое время мы имеем возможность встречаться вместе и проводить соревнования", - приводят в сообщении слова генерального директора АНО "Агентство развития профессионального мастерства (Ворлдскиллс Россия)" Роберта Уразова.

Кубок по рационализации и производительности

Максимальный результат на первом Кубке по рационализации и производительности показала команда предприятия АО "Улан-Удэнский авиационный завод", который входит в Ростех, самым продуктивным рационализатором, который отправил больше всего предложений на конкурс, стал сотрудник этого предприятия Максим Шатов.

"Специальный приз и кубок был вручен самому продуктивному рационализатору - Максиму Шатову, сотруднику АО "Улан-Удэнский авиационный завод", входящего в госкорпорацию "Ростех". Конкурсант подал больше всего идей на конкурс рацпредложений, проведенного в рамках Кубка. Предприятием, которое представила команду, показавшую на Кубке максимальный результат, является АО "Улан-Удэнский авиационный завод", - говорится в сообщении.

В ходе церемонии закрытия исполняющий обязанности губернатора Свердловской области Алексей Шмыков отметил, что Екатеринбург стал центром притяжения сильнейших мастеров, рационализаторов. "Благодарю конкурсантов за желание улучшать, оптимизировать производственные процессы. Ваши бесценные знания, опыт, интеллектуальный потенциал и творческий подход, проявленный во время соревнований, станут ярким примером для других", - сказал Шмыков.

WorldSkills Hi-Tech

WorldSkills Hi-Tech - это самые масштабные в России соревнования профессионального мастерства среди действующих специалистов крупнейших отечественных предприятий в возрасте от 16 до 49 лет. Чемпионат ежегодно проводят в Екатеринбурге в рамках реализации федерального проекта "Молодые профессионалы", входящего в национальный проект "Образование". Организатором WorldSkills Hi-Tech 2021 выступило Агентство Ворлдскиллс Россия при поддержке Министерства промышленности и торговли РФ, Правительства Свердловской области, АСИ, крупнейших российских холдингов и корпораций.