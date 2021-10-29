Джонсон призвал Си Цзиньпина добиться пика выбросов углерода Китаем к 2025 году

ЛОНДОН, 29 октября. /ТАСС/. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон призвал председателя КНР Си Цзиньпина добиться пика выбросов углерода Китаем не к 2030 году, а к 2025 году. Об этом глава правительства рассказал британским журналистам, приводя детали состоявшегося в пятницу телефонного разговора между двумя лидерами.

Как сообщает агентство Reuters, на борту самолета по пути в Рим, где на выходных пойдет саммит Группы двадцати, Джонсон сообщил, что затронул в беседе с Си Цзиньпином "пару моментов".

"Прежде всего, по поводу момента достижения пика выбросов. Они [китайские власти] сказали, что [это произойдет] до 2030 года, и я немного поторопил с этим, [сказав] что в 2025-м будет лучше, чем в 2030-м", - сообщил Джонсон. Премьер-министр признался, что "не может сказать, что он [председатель КНР] взял на себя это обязательство".

"Второй вопрос, по которому я вновь пылко проповедовал, - возможность ухода от угля", - сказал Джонсон.

Си Цзиньпин удивил мир, когда на сессии ГА ООН в прошлом году сделал обещание достичь пика выбросов углерода к 2030 году, а углеродной нейтральности - до 2060 года. Однако, как полагают в Лондоне, этого все равно будет недостаточно, чтобы к концу нынешнего десятилетия повышение температуры на планете не превысило порога в 1,5 градуса.

Как ранее подчеркнули в заявлении канцелярии главы британского правительства, Джонсон и Си Цзиньпин обсудили темы борьбы с изменением климата, мировой торговли, экономического взаимодействия и безопасности. Разговор состоялся в преддверии 26-й Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата. Двухнедельная климатическая конференция начнет работу в Великобритании в воскресенье. Она должна была пройти еще в прошлом году, однако была перенесена из-за пандемии COVID-19. Ожидается, что для участия в работе конференции в Глазго прибудут около 25 тыс. человек, в том числе главы государств и правительств более чем 120 стран. По информации британских газет, участие Си Цзиньпина в ней маловероятно.