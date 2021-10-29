Кравцов поздравил Российское движение школьников с шестилетием

МОСКВА, 29 октября. /ТАСС/. Деятельность и творческие решения Российского движения школьников (РДШ) мотивируют детей к постоянному саморазвитию и планированию своего будущего. Об этом заявил глава Минпросвещения Сергей Кравцов, поздравляя РДШ с шестилетием в пятницу.

"Ваши уникальные творческие решения, использование игровой формы и других форматов позволяет находить и поддерживать талантливых ребят, мотивировать их к постоянному саморазвитию и планированию своего будущего. На сегодняшний день движение охватывает уже более 20 тыс. школ. Я уверен, что с каждым годом их количество будет только расти", - заявил Кравцов. Его видеообращение опубликовано в Telegram-канале Минпросвещения "Большая перемена".

Он отметил, что движение является ярким и крупным, помогает министерству реализовывать масштабные воспитательные проекты и другие мероприятия.

Российское движение школьников было создано указом президента РФ Владимира Путина 29 октября 2015 года. Цель организации заключается в совершенствовании государственной политики в области воспитания подрастающего поколения и содействии формированию личности на основе присущей российскому обществу системы ценностей.