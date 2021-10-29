Поток туристов на курорт "Армхи" в горах в Ингушетии в этом году вырос на 30%

МАГАС, 29 октября. /ТАСС/. Поток туристов на единственном всесезонном курорте "Армхи" в Ингушетии, расположенном в горном Джейрахском районе республики, увеличился на 30% в 2021 году по сравнению с прошлым годом, говорится в сообщении пресс-службы правительства региона.

"Для нас курорт крайне важен, в этом году он демонстрирует динамику развития, потребность и спрос велики. Согласно статистической отчетности, 100 тыс. туристов посетили курорт, рост практически на 30% по сравнению с прошлым годом, поэтому республика заинтересована в развитии курорта. Но требуется расширение инфраструктуры и появление новых услуг, чтобы привлечь иностранного туриста. Надеемся, что к следующему туристическому сезону мы выйдем с новыми дополнительными услугами", - приводят в пресс-службе слова первого вице-премьера региона Олега Фурсова.

Минэкономразвития России совместно с правительством Ингушетии и компанией "Курорты Северного Кавказа" ведет работу по подготовке корректировок для включения курорта "Армхи" в госпрограмму РФ "Развитие Северо-Кавказского федерального округа" на период до 2025 года для строительства инженерной и спортивной инфраструктуры на территории особой экономической зоны.

"Развитие "Армхи" предполагается в две очереди, первая включает в себя развитие существующей зоны катания до 2,5 км на североориентированном склоне общим объемом инвестиций за счет средств федерального бюджета 1,2 млрд рублей. Вторая в период до 2025 года предполагает создание дополнительной зоны катания порядка 4,8 км на североориентированном склоне, общим объемом инвестиций за счет средств федерального бюджета - 5,4 млрд рублей", - добавили в пресс-службе.

Всесезонный оздоровительный и горнолыжный курорт "Армхи" начал принимать гостей с 2012 года. Он расположен в западной части горного Джейрахского района Ингушетии на высоте 1,5 тыс. м над уровнем моря и занимает территорию более 2 тыс. га. Эту местность иногда называют музеем под открытым небом, там находятся более 90 исторических памятников, в том числе знаменитые ингушские боевые башни и древние христианские храмы.