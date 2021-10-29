В Дагестане готовность к зиме составляет более 97%

МАХАЧКАЛА, 29 октября. /ТАСС/. Более 97% составляет готовность к осенне-зимнему периоду в Республике Дагестан. Об этом в пятницу журналистам сообщили в пресс-службе министерства энергетики и ЖКХ региона.

"Более 97% составляет готовность республики к осенне-зимнему периоду, паспорт готовности к зиме не получил только город Дагестанские Огни, потому что более 80% сетей там изношены. Решить эту проблему Дагогням помогут республиканские власти", - говорится в сообщении.

По словам представителя республиканского Минэнерго, на случай возникновения непредвиденных ситуаций при каждой ресурсоснабжающей организации создан аварийный резерв.

"По информации дагестанского филиала "Россетей", компания в республике реализует несколько программ по развитию региональных электросетей. Только на развитие сетевого комплекса Махачкалы планируется потратить порядка 3 млрд рублей. Будут заново строиться связи между центрами питания, заменены ветхие сети и трансформаторные подстанции, введены дополнительные мощности, а также увеличена штатная численность сотрудников", - добавили в Министерстве энергетики и ЖКХ Дагестана.