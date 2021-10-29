В регионах, где досрочно начались нерабочие дни, выросло число желающих вакцинироваться

МОСКВА, 29 октября. /ТАСС/. Число желающих получить вакцину от коронавируса выросло в регионах, власти которых досрочно - до 30 октября - объявили нерабочие дни, следует из данных, предоставленных ТАСС администрациями субъектов.

Президент Владимир Путин 20 октября подписал указ, устанавливающий с 30 октября по 7 ноября 2021 года в России нерабочие дни с сохранением за работниками заработной платы. Он предоставил возможность главам регионов на свое усмотрение вводить дополнительные нерабочие дни в связи со сложившейся на местах ситуацией.

Нерабочие дни досрочно начались в 13 регионах России - в них этот режим был объявлен в период с 25 по 29 октября. Первыми режим ограничений коснулся жителей Нижегородской, Самарской, Курской, Воронежской, Новгородской областей и Пермского края. Вслед за ними нерабочие дни объявили в отдельных районах Чувашии, а также в Северной Осетии и Хакасии. В конце недели нерабочие дни также начались в Смоленской, Саратовской, Калининградской и Ростовской областях.

В нерабочие дни в большинстве из этих 13 регионов прекращена работа объектов с массовым пребыванием людей, кафе и рестораны могут работать только навынос, а в ряде субъектов школьников и студентов также отправили на каникулы. Основные объекты жизнеобеспечения, предприятия с непрерывным производственным циклом, продуктовые магазины, аптеки и больницы продолжают работу.

Очереди на вакцинацию

Власти регионов, где "длинные выходные" начались досрочно, отмечают, что у жителей резко выросло желание вакцинироваться, из-за чего в некоторых прививочных пунктах, где не требуется предварительная запись, отмечали очереди.

В частности, в Нижегородской области, где нерабочие дни ввели с 25 октября, темпы вакцинации увеличились на 26%. "Сейчас первым компонентом 15-16 тыс. вакцинируются, были моменты, когда 3-4 тыс. в сутки", - сказал Никитин.

В Минздраве Самарской области также зафиксировали существенный рост темпов вакцинации - за неделю суточное число привившихся выросло почти в 3,5 раза. Кроме того, наметилась незначительная тенденция по снижению госпитализаций в инфекционные госпитали, сообщили ТАСС в ведомстве.

В Курской области после объявления нерабочих дней число ежедневно проходящих вакцинацию граждан увеличилось в среднем в 4 раза - до 6 тыс. человек. В связи с возросшим спросом на вакцинацию время работы прививочных пунктов в торговых центрах увеличили на 2-4 часа.

Аналогичную ситуацию также наблюдают в других названных регионах и надеются на соблюдение гражданами ограничений. "Мы очень рассчитываем на сознательность наших граждан на их серьезное отношение к введенным ограничениям. Что касается вакцинации, в нерабочую неделю ее темпы выросли", - сообщили ТАСС в пресс-службе главы и правительства Северной Осетии.

"Спутник Лайт" на исходе

Из-за возросших темпов вакцинации в некоторых регионах сообщают о нехватке однокомпонентной вакцины "Спутник Лайт". Региональные власти связывают ее популярность с тем, что тот, кому ее ввели, сразу получает QR-код о прохождении вакцинации, который необходим для посещения мест с массовым пребыванием людей, а некоторым также нужен для выхода на работу.

В частности, в Пермском крае, где по наблюдениям корр. ТАСС в мобильных пунктах вакцинации выстроились очереди, власти сообщали, что в регионе почти закончилась однокомпонентная вакцина. Повышенный спрос на "Спутник Лайт" также зафиксировали в Нижегородской области, а в Воронежской области региональный департамент здравоохранения в пятницу сообщил, что среди вакцин, имеющихся в наличии, "Спутника Лайт" - ноль доз".

Власти регионов при этом призывают граждан вакцинироваться двухкомпонентными вакцинами, которые есть в наличии и обещают вскоре пополнить запасы "Спутника Лайт".

Нерабочие дни для сферы туризма

Роспотребназор призывал всех россиян на время нерабочих дней ограничить свои контакты и воздержаться от поездок в другие регионы, однако некоторые все равно решили совершить туристическую поездку по стране. Однако такие туристы могли столкнуться со сложностями, так как в нерабочие дни регионах закрыты туристические объекты, а также введено правило по заеду в гостиницу только по QR-коду. В связи с этим в наиболее популярных у туристов регионах, например, в Калининградской области, туристические компании прекратили работу.

"Все снимается, аннулируется, все групповые экскурсии закрыты, индивидуальные тоже. Турфирмы ушли на "отдых" <...> деньги [туристам] возвращаются", - рассказала ТАСС председатель Ассоциации предприятий индустрии туризма региона Светлана Слепенок, уточнив, что это связано с запретом на групповые экскурсии и работу гидов и даже на обслуживание посетителей в офисах компаний.

Многие при этом решили также съездить за рубеж. Например, в аэропорту Воронежа 27 октября был поставлен рекорд года - с начала октября в нем на зарубежных рейсах обслужили более 28 тыс. пассажиров, самыми популярными стали Турция и Египет, большинство выбрали полеты в Анталью. Такая же ситуация сложилась и в Калининградской области, где, по словам Слепенок, раскупили практически все туры на зарубежные курорты на нерабочие дни. В дирекции аэропорта Храброво ТАСС сообщили, что на период с 28 октября по 7 ноября из Калининграда заявлены 11 чартерных рейсов в Турцию и Египет.

Нарушения и наказания

В регионах, где досрочно начались нерабочие дни, также введены запреты на работу различных магазинов, которые торгуют непродовольственными товарами, а также предприятий сферы услуг. Однако не везде граждане стремятся соблюдать запреты. В частности, в Курской области, где нерабочие дни начались 25 октября, за неделю отмечались скопления людей в еще не закрытых торговых центрах. "К сожалению, наши земляки неправильно поняли наши шаги по введению ограничений и воспринимают их как дополнительные праздничные и выходные дни. Толпы в торговых центрах, кафе, ресторанах, кинотеатрах, битком транспорт работает", - отметил губернатор региона Роман Старовойт.

В связи с этим с 30 октября в Курской области ужесточили коронавирусные ограничения - закрываются для посещений все учреждения общественного питания, культуры, сферы услуг, здоровья, красоты, магазины, кроме продуктовых, спортзалы, фитнес-клубы и бассейны, кинотеатры, концертные залы, театры, музеи, библиотеки.

В Хакасии республиканский министр по делам юстиции и региональной безопасности Сергей Ромашов, сообщил, что также далеко не все торговые точки с непродовольственными товарами решили закрыться и продолжали работу. "Самое неприятное у нас - Саяногорск, вчера я отправил туда группу, группа поработала, профилактические мероприятия проводили. Четыре объекта, которые не должны были работать, работали в самом Саяногорске, четыре в поселке Черемушки (входит в состав городского округа Саяногорск - прим. ТАСС) торговали промышленными товарами", - отметил он на заседании регионального оперативного штаба. При этом пока власти республики проводят профилактические беседы с нарушителями, не применяя жестких санкций.

В Воронежской области, по наблюдениям корр. ТАСС, в некоторых торговых центрах могут работать магазины с посудой, бытовой техникой, которым работать в эти дни запрещено. Власти региона заверяют, что ведут круглосуточный мониторинг соблюдения ограничений, в частности, за последние сутки в Воронеже проверили работу 801 предприятия потребительского рынка, в том числе 48 торговых и торгово-развлекательных комплексов и центров, - в итоге выявлено 99 нарушений.