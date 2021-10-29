Конкурс уличного искусства в Пятигорске стал победителем этапа Russian Event Awards

ПЯТИГОРСК, 29 октября. /ТАСС/. Международный конкурс современного уличного искусства и спорта "Кардо", прошедший в мае в Пятигорске, стал победителем регионального этапа X Национальной премии Russian Event Awards в номинации "Лучшее туристическое событие в области культуры и искусства". Об этом в пятницу сообщили ТАСС в дирекции премии.

Победителей назвали на прошедшей в Санкт-Петербурге церемонии подведения итогов регионального этапа премии.

"Первый международный конкурс-премия современного уличного искусства и спорта "Кардо" назван победителем в номинации "Лучшее туристическое событие в области культуры и искусства" среди городов с населением более 100 тыс. человек", - сообщили в дирекции премии.

Международный конкурс "Кардо" собрал более 2 тыс. человек из 11 стран мира: России, Германии, Казахстана, Киргизии, Белоруссии, Армении, Марокко, Греции, Украины, Турции и Сербии. На площадке конкурса прошел фестиваль уличных культур "Здесь и сейчас" по направлениям хип-хоп, брейкинг, паркур, фриран, воркаут, трикинг, граффити, скейтбординг, BMX, катание на скутерах.

Национальная премия Russian Event Awards учреждена в 2012 году и присуждается по итогам открытого конкурса проектов за достижения в области развития индустрии событийного туризма. В этом году премия вручается в десятый раз. Для участия в региональном этапе было заявлено 157 проектов из 25 регионов Северо-Западного, Северо-Кавказского, Центрального и Южного федеральных округов.