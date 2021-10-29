Меликов поблагодарил Вагабова за самоотверженность и готовность помочь попавшим в беду

МАХАЧКАЛА, 29 октября./ТАСС/. Глава Дагестана Сергей Меликов поблагодарил военнослужащего Шамиля Вагабова за самоотверженность и готовность броситься на помощь тем, кто попал в беду.

"Спасибо родителям - Камилю Асельдеровичу и Равганият Изамутдиновне - за воспитание сына. А Шамилю - за самоотверженность и готовность броситься на помощь тем, кто попал в беду", - приводит слова Меликова его пресс-служба.

Военнослужащий из Дагестана Шамиль Вагабов награжден за спасение девушки, которую пыталась избить и ограбить группа людей в Санкт-Петербурге. Почетную грамоту молодому человеку вручили в пятницу в Федеральном агентстве по делам национальностей (ФАДН).

История произошла в 2015 году: в новогодние праздники Шамиль Вагабов возвращался домой после встречи с друзьями. Проходя мимо парка, он обратил внимание на женский крик. Оказалось, что группа молодых людей напала на девушку, повалив ее на землю. Шамиль успел вступиться за нее, и жительница Петербурга почти не пострадала. Об инциденте не было известно до момента, пока сама девушка не рассказала о поступке молодого человека в соцсетях. Тогда его начали искать журналисты, но Шамиль отказывался общаться и комментировать произошедшее.