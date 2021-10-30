В курортных городах Кубани заработала система QR-кодов для посещения ресторанов и кафе

КРАСНОДАР, 30 октября. /ТАСС/. Власти Краснодарского края с субботы ужесточили меры, применяемые в регионе для борьбы с распространением коронавируса. Начиная с 30 октября, в курортных городах Кубани посещение предприятий общественного питания возможно только после предъявления QR-кода о прививке или перенесенном заболевании, а проведение всех массовых мероприятий приостановлено до 7 ноября, сообщили ТАСС в региональном оперативном штабе.

"С сегодняшнего дня в регионе усиливаются ограничения. В частности, вводится обязательная система QR-кодов в предприятиях общественного питания в курортных городах - Анапе, Геленджике, Сочи, Горячем Ключе, Ейске и на курортах Туапсинского района - Джубга, Новомихайловка, Небуг, Гизель-Дере, Шепси; приостанавливается проведение всех массовых мероприятий и начинается период нерабочих дней, который будет продолжаться до 7 ноября", - сказали в оперштабе.

Представители бизнеса также отмечают, что готовы к введению ограничений. Значительных убытков рестораторы не ждут, однако считают, что гостей будет меньше. В то же время, предприниматели, опрошенные ТАСС, высказали мнение, что введение QR-кодов - это все же лучше, чем полное закрытие заведений.

"Мы в первую очередь заботимся о здоровье наших гостей, поэтому данные меры мы считаем необходимыми, чтобы остановить распространение коронавируса. Весь мир болеет, Москву закрывают, мы пока работаем. По-другому сейчас никак", - рассказал ТАСС операционный директор альянса WRF ЮГ, в который входит 10 ресторанов на курортах Черноморского побережья и горного кластера Денис Джигиль. Он отметил, что в ресторанах сети вакцинировано около 80% сотрудников, но есть и рестораны, где все бармены, официанты и управляющие сделали прививку от коронавируса.

Усиление мер

Представители бизнеса и сами усиливают меры безопасности. Например, организатор мероприятий Альвина Эксузян рассказала, что в последнее время ее компания уделяет особое внимание безопасности и здоровью, работают только с теми площадками, которые отвечает не только запросам клиентов, но и всем требованиям Роспотребнадзора.

"Социальной дистанции на мероприятиях уделяется особое внимание, и в целом в последнее время наблюдается тенденция к камерным торжествам и корпоративам. Нам известно, что сотрудники многих ресторанов и отелей, с которыми мы работаем, уже прошли вакцинацию", - сказала Эксузян.

Гид по Сочи Ирина Сущева также добавила, что приняла решение отказаться от проведения массовых экскурсий на период нерабочих дней. "Я сама не проверяю документы о вакцинации у гостей, потому что, когда я забираю людей из отелей, я понимаю, что они сюда приехали с прививкой. <…> На эти праздники я не стала делать сборные группы. Во-первых, на индивидуальные сейчас больший спрос, а во-вторых - это аморально, не надо сейчас никого провоцировать и заражать", - рассказала Сущева.

Краснодарский край является одним из основных курортных регионов России, в 2020 году общий турпоток на Кубань составил 12 млн отдыхающих, что меньше показателя 2019 года почти на 5 млн. На середину октября, курорты Краснодарского края с начала года приняли 5 млн туристов - в 1,5 раза больше, чем в прошлом году за аналогичный период. В регионе сейчас продолжается бархатный сезон.