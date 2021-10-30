В Москве пройдут мероприятия и литургии в День памяти жертв политических репрессий

МОСКВА, 30 октября. /ТАСС/. Заупокойные богослужения в православных храмах пройдут в Москве в День памяти жертв политических репрессий, на Бутовском полигоне столицы прочтут имена расстрелянных узников. Театр Романа Виктюка и Государственный музей истории ГУЛАГа представят совместный проект, в котором артисты озвучат письма репрессированных.

Утром в субботу в храме Христа Спасителя в Москве пройдет божественная литургия и панихида по жертвам репрессий, соответствующее богослужение пройдет также в храме на Бутовском полигоне - одном из мест массовых расстрелов политических узников. Там же в 10:30 по московскому времени запланирована ежегодная акция "Голос памяти".

"Акция состоится на территории захоронений, где будут зачитываться имена погибших в Бутово в соответствии с "расстрельными списками" по дням приведения приговоров в исполнение. Чтение имен будет производиться перед мемориалом "Сад памяти", - сообщили в Синодальном отделе по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ.

"Без права переписки"

Столичный Театр Романа Виктюка и Музей истории ГУЛАГа к памятной дате представят совместный проект "Без права переписки". "Нам важно озвучить и услышать ушедшие голоса узников ГУЛАГа. Нам важно, что письма, написанные много десятков лет назад, сегодня будут читать в основном молодые люди. Мы назовем поименно тех, чьи письма дошли до адресатов, чтобы их слово услышали сегодня и сейчас наши современники, мы хотим вернуть отнятую память", - привели в пресс-службе театра слова куратора проекта Ольги Никифоровой.

30 октября в зрительном зале театра можно будет прочитать и послушать как предложенные кураторами письма, так и письма из своего семейного архива. Проект будет сопровождаться аудиотрансляцией на улицу, а также видеотрансляцией на YouTube-канале Музея истории ГУЛАГа. Письма будут читать артисты Театра Романа Виктюка, театра имени А. С. Пушкина, театральной компании "Июльансамбль" и Мастерской Брусникина.

"Десять лет без права переписки" - чрезвычайно распространенная в конце 1930-х годов формулировка устного ответа на запросы родственников в отношении репрессированных граждан. На самом деле она означала то, что человек уже был приговорен к расстрелу за контрреволюционные преступления", - отметили в пресс-службе.

Ко Дню памяти жертв политических репрессий музей совместно с сервисом электронных и аудиокниг "Литрес" также записали бесплатный аудиосборник "Из личной переписки", сообщили в пресс-службе сервиса. В сборник вошли письма из собрания музея, написанные своим любимым тремя советскими юношами, находившимися в исправительно-трудовых лагерях. Письма озвучили актеры. Аудиосборник "Из личной переписки" можно бесплатно прослушать и скачать на сайте сервиса.

Память о репрессированных

Ранее помощник президента РФ, председатель Российского военно-исторического общества (РВИО) Владимир Мединский отметил, что к пострадавшим от репрессий относятся не только те, кто погиб в 1937-38 годы, но и военные, оказавшиеся жертвами клеветы перед началом Великой Отечественной войны.

"Подавляющее большинство тех, кто не дожил не то что до Победы, а даже до битвы под Москвой в 1941 году, оказались жертвами клеветнических наветов и под катком репрессий в эти тяжелые времена. Среди них были люди, которые внесли огромный личный вклад в укрепление обороноспособности нашей страны. Это и военные, и строители Красной Армии, и разведчики", - пояснил Мединский.

Он также сообщил, что создана специальная комиссия совместно с Министерством обороны РФ, Службой внешней разведки и другими спецслужбами, которая будет заниматься увековечиванием памяти репрессированных военных и разведчиков. В рамках данного проекта уже установлено около 40 мемориалов, уточнил он по итогам прошедшего в конце недели заседания попечительского совета РВИО.