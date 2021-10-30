Руководству фармрегулятора Бразилии угрожают расправой из-за вакцин от ковида для детей

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 30 октября. /ТАСС/. Руководство бразильского Национального агентства по санитарному надзору (Anvisa) получило письма с угрозами из-за возможной выдачи разрешения на вакцинацию от коронавируса детей. Об этом фармрегулятор сообщил в пятницу.

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"Пять директоров Anvisa получили в этот четверг в 08:31 письма по электронной почте с угрозой убийства в случае возможного одобрения Anvisa вакцин для детей в возрасте от пяти до одиннадцати лет", - говорится в сообщении. По данным фармрегулятора, угрозы также получили учебные заведения в штате Парана.

Anvisa сообщило, что обратилось с заявлением в полицию и генеральную прокуратуру.

Ранее компания Pfizer запросила у Anvisa разрешение на использование ее вакцины от коронавируса для иммунизации детей в возрасте от пяти до одиннадцати лет. В настоящее время в Бразилии уже одобрено использование препарата для вакцинации взрослых и подростков старше 12 лет.

По данным Минздрава Бразилии, в стране с 213-миллионным населением полностью привиты более 119 млн человек. С начала пандемии в республике коронавирусом заразились почти 21,8 млн человек, умерли 607 тыс. заболевших.