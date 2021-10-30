В Петербурге объявили финалистов региональной туристической премии Russian Event Awards

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 30 октября. /ТАСС/. В Санкт-Петербурге названы лауреаты регионального этапа X Национальной премии в области событийного туризма Russian Event Awards, прошедшие в финал общенационального конкурса. Об этом журналистам сообщили в Комитете по развитию туризма Санкт-Петербурга.

"За звание лучших в области событийного туризма боролись 112 проектов из 24 регионов Северо-Западного, Северо-Кавказского, Центрального и Южного федеральных округов. Всего для участия в данном этапе конкурса было заявлено 157 реализованных проектов из 25 регионов", - говорится в сообщении.

В 2021 году премия вручается в 21 номинации. Гран-при в двух из них получили петербургские проекты: фестиваль сапсерфинга "Фонтанка SUP-2021" признан лучшим уличным театрализованным представлением, а открытие летнего туристического сезона - лучшим туристическим событием в гибридном формате.

Председатель городского комитета по туризму Сергей Корнеев поздравил лауреатов и отметил, что премия дает мощный импульс развитию отрасли, оказавшейся в трудном положении из-за коронавирусных ограничений. "Это очень важное признание. Оно говорит о том, что мы научились работать в новой реальности и новых форматах - онлайн и гибридном, - особенно актуальных в текущих условиях. Приобрели опыт, позволяющий позиционировать мероприятия на широкую аудиторию, создавать общероссийский и даже международный резонанс, формировать спрос на посещение наших событий, и актуальный, и отложенный в силу известных обстоятельств", - сказал он.

Ранее состоялись аналогичные финалы региональных этапов по Уралу и Поволжью (7-9 октября, Пермь), по Сибири и Дальнему Востоку (25-26 октября, Улан-Удэ). Лауреаты всех трех региональных этапов примут участие в общенациональном финале Russian Event Awards 2021, который состоится 15-17 ноября в Ульяновске.

Национальная премия Russian Event Awards учреждена в 2012 году и присуждается по итогам открытого конкурса проектов за достижения в области развития индустрии событийного туризма. В конкурсе участвуют организаторы событий различной направленности, как регионального, так и федерального уровня - авторы и авторские коллективы из числа государственных, коммерческих и некоммерческих организаций, реализовавшие свои проекты.