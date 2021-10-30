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Борьба с изменениями климата

Глава Кипра ознакомит участников саммита в Глазго с планом борьбы с изменениями климата

Также Никос Анастасиадис примет участие в мероприятии, посвященном борьбе с использованием метана

НИКОСИЯ, 30 октября. /ТАСС/. Президент Республики Кипр Никос Анастасиадис примет участие в 26-й Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP-26), на которой ознакомит ее участников с предложенным Никосией планом борьбы с климатическими изменениями в Восточно-Средиземноморском и Ближневосточном регионах. Об этом вечером в пятницу сообщила канцелярия главы островного государства.

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"В воскресенье, 31 октября, президент республики Никос Анастасиадис отправится в Глазго, где примет участие в саммите ООН по изменению климата (CoP26), организованном Соединенным Королевством", - говорится в сообщении. В нем отмечается, что на саммите кипрский лидер "выступит с заявлением, в котором подробно остановится на своей инициативе по борьбе с последствиями изменения климата в Восточном Средиземноморье и на Ближнем Востоке".

Кроме того, Анастасиадис, как отмечается в заявлении его канцелярии, примет участие в ряде форумов, которые запланированы в рамках климатического саммита, в том числе в "мероприятии, посвященном борьбе с использованием метана, совместно организованном администрацией президента США и Европейской комиссией". В четверг глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕС и США запустят на конференции в Глазго глобальную инициативу по сокращению выбросов метана на 30% к 2030 году.

Во время выступления на Второй международной конференции по изменению климата в Восточном Средиземноморье и на Ближнем Востоке, которая прошла в середине октября в кипрском городе Пафос, Анастасиадис изложил план борьбы с климатическими изменениями в этих регионах, который был разработан Институтом Кипра при участии 13 региональных групп и более 240 ученых. Президент тогда выразил надежду, что реализация плана будет содействовать шагам по сокращению выбросов парниковых газов и адаптации к последствиям изменения климата, способствовать как созданию необходимых механизмов для более устойчивой и конкурентоспособной экономики за счет перехода на возобновляемые и более чистые источники энергии, так и улучшению доступа к финансовым инструментам и механизмам, связанным с изменением климата. Кроме того, кипрский лидер заявил, что рассчитывает, что план послужит созданию стимулов для промышленных предприятий и отраслей экономики с целью их перехода на устойчивые и экологичные технологии, а также формированию дополнительных возможностей трудоустройства в экологически чистых секторах.

Теги
КипрАнастасиадис, НикосБорьба с изменениями климата
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