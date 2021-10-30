Более 9,3 тыс. жителей ХМАО привились от COVID-19 за сутки

ТАСС, 30 октября. Число жителей Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО), прошедших вакцинацию от коронавирусной инфекции за минувшие сутки, составило более 9,3 тыс. Это максимум с начала пандемии. Об этом в субботу сообщил директор департамента здравоохранения региона Алексей Добровольский в Instagram.

С 11 октября в регионе введена обязательная вакцинация для ряда категорий граждан. С 7 сентября, когда в округе было зафиксировано 136 заболевших, ежесуточный показатель заболеваемости вырос примерно в 1,8 раза.

"Вакцинированы за сутки 29 октября: 9 386 человек ", - написал Добровольский.

Прежний максимум был установлен сутками ранее, когда в округе вакцинацию прошли около 9 тыс. жителей.

Добровольский также уточнил, что всего в ХМАО привиты 668 840 человек, запас вакцины составляет более 100 тыс. доз.

С 25 октября в регионе начали действовать QR-коды в ряде муниципалитетов, с 8 ноября они будут введены во всех населенных пунктах. Допуск в спортивные учреждения, фитнес-клубы, бассейны, ТРЦ, бары, боулинг-клубы, картинг-центры, организации дополнительного образования, спа-салоны, солярии, салоны красоты, сауны с 30 октября по 7 ноября будет осуществляться через систему QR-кодов. При этом все сотрудники указанных организаций, обслуживающие посетителей, должны быть вакцинированы.

С 30 октября по 8 ноября в ХМАО запрещено проводить развлекательные и зрелищные мероприятия в заведениях общепита в ночное время, до конца 2021 года закрыты детские игровые комнаты и кальянные. Также в регионе введена обязательная самоизоляция для граждан от 60 лет и с хроническими заболеваниями.