В Югре число заразившихся коронавирусом за сутки впервые в 2021 году достигло 265

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 30 октября. /ТАСС/. Количество инфицированных новой коронавирусной инфекцией в Ханты-Мансийском автономном округе за сутки увеличилось на 265 человек, сообщил оперативный штаб региона в субботу.

Это максимум заражений в регионе с июля 2020 года, когда фиксировалась первая волна заболеваемости. В 2021 году столько больных за сутки зарегистрировано впервые. С 7 сентября, когда в Югре зафиксировали 136 заболевших, ежесуточный показатель заболеваемости в округе вырос почти в два раза.

"За минувшие сутки зафиксировано и подтверждено 265 новых случаев COVID-19 в 22 муниципалитетах", - говорится в сообщении штаба.

За время пандемии в регионе, по данным оперштаба на 30 октября, 81,8 тыс. человек заболели, 76,3 тыс. пациентов выздоровели, 1 337 умерли.

С 25 октября в Югре начали действовать QR-коды в нескольких муниципалитетах, с 8 ноября их введут во всех населенных пунктах. Допуск в спортивные учреждения, фитнес-клубы, бассейны, ТРЦ, бары, боулинг-клубы, картинг-центры, организации допобразования, спа-салоны, солярии, салоны красоты, сауны с 30 октября по 7 ноября осуществляется через систему QR-кодов. При этом 100% персонала указанных организаций, обслуживающего посетителей, должны вакцинироваться. С 30 октября по 8 ноября в ХМАО запретили проводить развлекательные и зрелищные мероприятия в заведениях общепита в ночное время. Детские игровые комнаты и кальянные закрыли в ХМАО до конца 2021 года. Также в регионе ввели обязательную самоизоляцию граждан от 60 лет и с хроническими заболеваниями.