Руководство Росздравнадзора выехало в регионы РФ для помощи в борьбе с коронавирусом

МОСКВА, 30 октября. /ТАСС/. Руководство Росздравнадзора отправилось в несколько регионов со сложной эпидемической ситуацией, чтобы помочь в борьбе с распространением коронавирусной инфекции. Об этом в субботу говорится на сайте ведомства.

"По поручению министра здравоохранения Российской Федерации Михаила Мурашко руководитель Росздравнадзора Алла Самойлова и ее заместители выехали для оказания методической помощи в регионы со сложной обстановкой по распространению коронавирусной инфекции - в Республики Татарстан и Удмуртия, Владимирскую и Белгородскую области", - отмечается в сообщении.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились около 245,6 млн человек, более 5 млн умерли. В России, по данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 8 432 546 случаев заражения, выздоровели 7 302 515 человек, умерли 236 220. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.