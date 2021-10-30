В Крыму впервые зафиксировали более 700 случаев коронавируса за сутки

Накануне в регионе также зарегистрировали максимальный суточный прирост - 693 случая. Рекордные с начала пандемии показатели в Крыму ежедневно регистрируют с 3 октября, когда впервые выявили 421 случай.

СИМФЕРОПОЛЬ, 30 октября. /ТАСС/. Число новых случаев заражения коронавирусом в Крыму за сутки составило 701, это максимум с начала пандемии, сообщается в субботу на сайте регионального Минздрава.

"По данным межрегионального управления Роспотребнадзора по Республике Крым и городу Севастополю за 29 октября 2021 года на территории Республики Крым зарегистрирован 701 случай новой коронавирусной инфекции, всего выявлено 96 059 положительных на COVID-19", - говорится в сообщении.

Уточняется, что на коронавирус в Крыму за сутки протестировали 12 618 человек. Выздоровевших за сутки - 823.

С начала пандемии в регионе выздоровели около 83 тыс. человек, умерли около 3 тыс. Власти Крыма объявили нерабочие дни с 30 октября по 7 ноября с сохранением заработной платы работников. С 25 октября в регионе запретили проведение экскурсий для групп численностью более 10 человек, жителей республики старше 60 лет обязали не покидать свои дома, ввели QR-коды и ПЦР-тесты для заселения в отели и санатории, посещения баров и кафе, а также некоторых организаций и учреждений. В республике проводится обязательная вакцинация работников некоторых сфер деятельности, в том числе туризма.