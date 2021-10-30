Заработали все блокпосты на въездах в Севастополь

СЕВАСТОПОЛЬ, 30 октября. /ТАСС/. Все семь блокпостов на въездах в Севастополь работают, возникающие на первых порах сбои оперативно устраняют и проводят дополнительный инструктаж, сообщили ТАСС в субботу в пресс-службе правительства.

"Случаются накладки из-за человеческого фактора. Но все блокпосты заработали. Сотрудники полиции на месте", - сказала собеседница агентства.

Она пояснила, что в первые часы работы возникали недопонимания и небольшие сбои, но все это оперативно решалось, а при необходимости для дежурных выдавали дополнительные инструкции.

"Главное, что система заработала. Для тех, кто приезжает без уважительной причины, въезд возможен только при наличии сертификата о прививке или справки о перенесенном коронавирусе. При наличии уважительной причины вопрос о пропуске оперативно решают в индивидуальном порядке", - добавили в пресс-службе.

Ситуация с коронавирусом в Севастополе стала осложняться с середины сентября, в последние дни количество выявляемых случаев заражения несколько раз обновило максимум, превысив 300 в сутки. Также растет число погибших. 11 октября власти решили продлить режим повышенной готовности из-за пандемии до декабря и ужесточить ограничения.

Ранее губернатор Михаил Развожаев сообщал, что с 30 октября на въездах в город и железнодорожном вокзале будут действовать блокпосты. Жителям любых других регионов, даже тесно связанных с Севастополем, необходимо предъявить один из двух документов: сертификат о вакцинации или справку о недавно перенесенном коронавирусе. Такие же правила будут действовать для жителей Севастополя, желающих в эти дни выехать за его границы или въехать в город.