Всероссийский девятидневный онлайн-марафон "Дома со "Знанием" стартовал со дня истории

МОСКВА, 30 октября. /ТАСС/. День истории открыл в субботу всероссийский интеллектуальный онлайн-марафон Российского общества "Знание" "Дома со "Знанием". Об этом сообщили в пресс-службе общества.

"Стартовал всероссийский марафон "Дома со "Знанием" Российского общества "Знание". 30 октября марафон открывает день истории", - говорится в сообщении.

Как уточнил генеральный директор общества "Знание" Максим Древаль, в период нерабочих дней предлагается послушать лучших экспертов из разных областей знаний. Каждый день будет посвящен своей теме. В рамках марафона будут организованы лекции, мастер-классы, прямые эфиры и интервью звездных гостей.

"Девять тематических дней, более 50 спикеров - уверен, каждый сможет найти в программе марафона интересную для себя тему. Яркие исторические факты, разбор последних научных открытий, обзор самых живописных уголков нашей страны - обо всем этом и многом другом вы узнаете, если присоединитесь к марафону", - привели в пресс-службе слова Древаля.

По его мнению, в дни, которые объявлены нерабочими из-за пандемии коронавируса, марафон позволит с пользой провести время и сохранить свое здоровье и здоровье своих близких. Трансляции мероприятий проекта "Дома со "Знанием" будут доступны на сайте Российского общества "Знание" и на платформах "ВКонтакте" и YouTube.

Программа марафона

Всех, кто решит присоединиться ко дню истории ждут лекции историков Константина Аверьянова и Максима Моисеева о тайнах Древней Руси и правлении царя Ивана Грозного. Археологи Владимир Петрухин, Вероника Мурашева и Наталья Ениосова расскажут о норманнском вопросе. Второй день будет посвящен инклюзивности. В эфире "Знания" эксперты расскажут, чем занимаются волонтерские инклюзивные организации и как создается инклюзивное искусство. Речь во время дискуссии также пойдет об инновационных инклюзивных технологиях.

1 ноября станет днем медицины. Сколько еще волн коронавирусной инфекции ждать? Почему до сих пор не удалось победить вирус? Как изменилась ситуация с появлением вакцин? На эти и другие вопросы ответит руководитель Екатеринбургского научно-исследовательского института вирусных инфекций Государственного научного центра вирусологии и биотехнологии "Вектор" Александр Семенов. Кроме того, врачи дадут советы, как правильно лечиться антибиотиками. Отдельные обсуждения будут посвящены онкологии и современным медицинским технологиям.

2 ноября окажется интересным и полезным для школьников. Михаил Митин, директор онлайн-школы Skysmart, поделится инновационными методами преподавания. 3 ноября - день науки. Дискуссии и интервью будут посвящены астрономии, матричным РНК-вакцинам и нейросетям. Среди тех, кто придет в студию - научный директор АО "Планетарий" Фаина Рублева, заведующая лабораторией механизмов репликации поврежденной ДНК Курчатовского института Алена Макарова, а также заведующий сектором молекулярной вирусологии МГУ имени М. В. Ломоносова Алексей Аграновский.

Мероприятия 4 ноября приурочены ко Дню народного единства. В этот день состоится телемост, посвященный развитию туристических кластеров в российских регионах.

5 ноября - день для студентов. Одна из самых интересных дискуссий коснется перспектив развития онлайн-образования в России.

6 ноября будет игровым днем. Ключевой темой станет киберспорт и то, как игровые технологии меняют науку. Среди приглашенных спикеров - директор по стратегическим коммуникациям киберспортивного холдинга ESforse Ярослав Мешалкин, руководитель проекта "Дирекция по онлайн-обучению" НИУ ВШЭ Елена Гусева и игротехнолог кандидат педагогических наук Екатерина Кудрявцева.

7 ноября завершится днем IT. Ведущий Data Scientist Виктория Тюфякова и исследователь в области автоматической обработки языка Олег Сериков проведут панельную дискуссию "Нейросети и обучение искусственного интеллекта". Также в этот день речь пойдет о создании кино без актеров и о секретах "умного дома".