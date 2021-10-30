Коэффициент распространения коронавируса в России вырос до 1,06

МОСКВА, 30 октября. /ТАСС/. Коэффициент распространения коронавирусной инфекции в России в субботу увеличился до 1,06, следует из подсчетов ТАСС на основе данных федерального оперативного штаба.

Показатель оказался ниже единицы только в одном из десяти регионов с наибольшим количеством заразившихся - в Подмосковье, где он сократился до 0,89, что стало минимумом с 12 сентября.

В Ростовской области индикатор составил 1,03, в Воронежской и Нижегородской областях - 1,04, в Иркутской области - 1,06, в Москве и Свердловской области - 1,08, в Санкт-Петербурге - 1,09, в Красноярском крае - 1,13. В Самарской области, несмотря на очередные максимумы по числу заболевших, коэффициент продолжает снижаться и в субботу опустился до 1,2.

Коэффициент распространения коронавируса показывает, сколько человек в среднем успевает заразить один инфицированный до своей изоляции. Наряду с другими критериями индикатор использовался для определения готовности регионов к поэтапному снятию ограничительных мер, введенных весной прошлого года для борьбы с эпидемией. Сейчас коэффициент применяется, в частности, при оценке готовности субъекта РФ к проведению массовых мероприятий.