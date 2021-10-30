Китай за минувшие сутки выявил максимальное за 1,5 месяца число местных случаев COVID-19

ПЕКИН, 30 октября. /ТАСС/. Власти Китая за минувшие сутки выявили 78 новых случаев заражения коронавирусом, из них 59 - внутренние, еще 19 заразившихся прибыли из-за рубежа. Согласно статистике Государственного комитета по вопросам гигиены и здравоохранения КНР, это максимальное количество местных случаев инфицирования с 16 сентября.

"За последние 14 дней в 14 регионах Китая были выявлены внутренние подтвержденные случаи заражения коронавирусом, а также бессимптомные носители инфекции", - сказал в субботу на пресс-конференции официальный представитель Государственного комитета по вопросам гигиены и здравоохранения КНР Ми Фэн. "В настоящее время эпидемиологическая ситуация по-прежнему развивается быстрыми темпами, ситуация в области профилактики и контроля заболеваний является сложной и напряженной", - указал он.

Согласно данным Государственного комитета по вопросам гигиены и здравоохранения КНР, за последние две недели в Китае было выявлено в общей сложности 378 внутренних случаев заражения коронавирусом. Наибольшее число заболевших было зафиксировано в автономном районе Внутренняя Монголия на севере Китая (154 случая в течение 14 дней), северо-западной провинции Ганьсу (86), северо-восточной провинции Хэйлунцзян (36), Нинся-Хуэйском автономном районе на севере страны (27), а также в Пекине (27).

Наряду с указанными регионами инфицированные также были выявлены в северо-западных провинциях Шэньси (14) и Цинхай (4), южной Гуйчжоу (11), восточной Шаньдун (6), центральных Хунань (4) и Хубэй (2), северной Хэбэй (3), юго-западных Юньнань (3) и Сычуань (1).

Строгие меры

В настоящее время власти регионов, где выявили случаи заражения, усиливают меры профилактики и контроля заболеваний, в ряде городов проводят массовое тестирование населения на коронавирус.

Некоторые населенные пункты объявили о введении строгих мер в связи с распространением инфекции. Так, например, 28 октября власти приграничного с Россией китайского города Хэйхэ в провинции Хэйлунцзян приостановили работу всех предприятий города, кроме обеспечивающих жизнедеятельность населения. Супермаркеты, продуктовые магазины и аптеки работают в течение ограниченного времени с соблюдением необходимых профилактических мер. Общественный транспорт и службы такси временно приостанавливали работу, личным транспортом можно пользоваться только при крайней необходимости.

26 октября о введении строгих противоэпидемических мер сообщили власти административного центра провинции Ганьсу - города Ланьчжоу. Во всех жилых микрорайонах населенного пункта ввели пропускную систему, местным жителям рекомендуется покидать место жительства только для приобретения товаров первой необходимости.

По словам Ми Фэна, на следующем этапе власти Китая усилят работу по профилактике и контролю распространения заболевания. Он также указал на то, что необходимо продвигать работу по массовой вакцинации населения.

По данным на 29 октября, более 1,07 млрд жителей Китая полностью прошли процесс вакцинации. Население КНР составляет 1,41 млрд человек.