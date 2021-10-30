Москалькова: будущим поколениям важно знать и помнить о периоде политических репрессий

МОСКВА, 30 октября. /ТАСС/. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова считает, что для всех граждан России, в особенности для будущих поколений россиян, важно знать и помнить о периоде политических репрессий. Об этом она заявила в День памяти жертв политических репрессий.

"Мы вспоминаем всех жертв трагедии первой половины ХХ века, которые были необоснованно подвергнуты репрессиям, отправлены в исправительно-трудовые лагеря, в ссылку, лишены жизни. Репрессии были беспощадны к талантам и заслугам перед Родиной, любому могли быть предъявлены надуманные и абсурдные обвинения, независимо от профессии и национальности: рабочим и крестьянам, государственным служащим, инженерам и военачальникам, священнослужителям всех конфессий. Для всех нас, особенно для будущих поколений, очень важно знать и помнить об этом трагическом периоде нашей истории", - написала она в субботу на своей странице в Instagram.

В России 30 октября традиционно вспоминают жертв политических репрессий. С 1991 года, когда была учреждена эта дата, были признаны жертвами политрепрессий СССР и реабилитированы почти 125 тыс. человек.

В этот день в Москве проходят заупокойные богослужения в православных храмах, на Бутовском полигоне столицы прочтут имена расстрелянных узников. Театр Романа Виктюка и Государственный музей истории ГУЛАГа представят совместный проект, в котором артисты озвучат письма репрессированных.