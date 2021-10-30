В четырех департаментах Франции объявили повышенный уровень тревоги из-за риска наводнений

ПАРИЖ, 30 октября. /ТАСС/. Повышенный уровень погодной опасности объявлен в четырех департаментах юга Франции из-за сильных дождей и риска наводнений. Об этом сообщила в субботу национальная метеорологическая служба Mеtеo-France.

Предупреждение касается департаментов Ардеш, Гар, Лозер и Вар. "Продолжительные и интенсивные дожди требуют особой бдительности со стороны населения", - предупреждают метеорологи. В течение дня в этих департаментах ожидается выпадение от 200 до 250 мм осадков. Как отмечает Mеtеo-France, улучшение погодных условий ожидается не раньше вечера воскресенья.

Особое беспокойство, как отмечают синоптики, вызывает ситуация в Варе, где к настоящему моменту выпало 80 мм осадков. Префектура департамента предупредила о том, что многие участки дорог могут быть затоплены из-за проливных дождей, начавшихся здесь еще в пятницу вечером.

В Mеtеo-France рекомендовали жителям департаментов "регулярно проверять информацию о текущей погодной ситуации и ограничить передвижения на автотранспорте".