Программу грантовой поддержки Tele2 распространят на все регионы ЮФО

СОЧИ, 30 октября. /ТАСС/. Грантовую поддержку талантливой молодежи в рамках стипендиальной программы Tele2 намерены распространить на все регионы Юга России. Об этом ТАСС сообщил в субботу директор Краснодарского филиала компании Вячеслав Козин.

Tele2 подписал соглашение с сочинским вузом о поддержке талантливой молодежи. Студенты, аспиранты и научные сотрудники вуза смогут получить до 100 тыс. рублей за решение проектных задач и креативные идеи. Сочи стал первым городом ЮФО, где реализуют программу.

"Пилотная программа в Сочи будет длиться до мая, после этого мы намерены продолжить ее. Ограничиваться одним городом и одним вузом не будем, планируем распространить программу на все регионы Юга России. Первоочередно - Волгоград и Ростов-на-Дону", - сказал Козин.

В рамках соглашения студентам СГУ предложат решить проектные задачи и представить результат перед экспертным советом компании. При этом потратить грант победитель может на свое усмотрение: это может быть бизнес-идея, смартфон, личные вещи.

Как отметила ректор СГУ Галина Романова, совместная работа положительно скажется на качестве образовательного процесса, так как работа с наставниками позволит глубже вникнуть в реальную работу телекоммуникационной сферы.

"Это также будет влиять на качество подготовки специалистов, на конкурентоспособность выпускников нашего вуза, и я очень надеюсь, что с помощью таких программ у вас появится возможность подобрать лучших выпускников, которые наверняка вам пригодятся", - добавила она.

В рамках соглашения специалисты Tele2 будут проводить со студентами лекции, симпозиумы, мастер-классы, а также будут совместно работать над проектами. Лучшие решения будут внедрены в практическую работу компании.