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Минздрав сможет устанавливать условия формирования электронных больничных

Об этом сообщили в кабмине РФ

МОСКВА, 30 октября. /ТАСС/. Правительство РФ приняло проект постановления, согласно которому Минздрав РФ наделяется полномочиями по установлению условий и порядка формирования электронных больничных. Об этом в субботу сообщается на сайте кабмина.

"Принять проект постановления правительства Российской Федерации по данному вопросу", - говорится в сообщении по итогам заседания правительства 28 октября.

Проектом постановления предлагается наделить Минздрав России полномочиями по установлению условий и порядка формирования листков нетрудоспособности в форме электронного документа, а также порядка осуществления Фондом социального страхования проверки соблюдения медицинскими организациями условий и порядка формирования листков нетрудоспособности в форме электронного документа.

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