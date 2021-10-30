Минздрав сможет устанавливать условия формирования электронных больничных

МОСКВА, 30 октября. /ТАСС/. Правительство РФ приняло проект постановления, согласно которому Минздрав РФ наделяется полномочиями по установлению условий и порядка формирования электронных больничных. Об этом в субботу сообщается на сайте кабмина.

"Принять проект постановления правительства Российской Федерации по данному вопросу", - говорится в сообщении по итогам заседания правительства 28 октября.

Проектом постановления предлагается наделить Минздрав России полномочиями по установлению условий и порядка формирования листков нетрудоспособности в форме электронного документа, а также порядка осуществления Фондом социального страхования проверки соблюдения медицинскими организациями условий и порядка формирования листков нетрудоспособности в форме электронного документа.