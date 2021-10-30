Около 700 тыс. рублей поступило в фонд помощи пострадавшим при взрыве в Набережных Челнах

ТАСС, 30 октября. Поступления на расчетный счет фонда помощи пострадавшим при взрыве газа в доме в Набережных Челнах в Татарстане достигли почти 700 тыс. рублей. Об этом сообщило в субботу управление информационной политики и по связям с общественностью администрации города.

"На расчетный счет фонда помощи пострадавшим при взрыве в доме 48/20 уже поступило около 700 тыс. рублей - с инициативой об этом обратился депутатский корпус городского совета", - отмечается в сообщении.

По словам мэра города Наиля Магдеева, депутаты городского совета от фракции "Единая Россия" первыми начали перечислять средства на расчетный счет. Изначально именно они обратились с инициативой об открытии счета, которую поддержали.

В 10-м подъезде дома квартиры пока не заселены, туда жители смогут вернуться после установки окон. В 12-м подъезде заселение состоится после соответствующего заключения. Аварийным является 11-й подъезд, где произошел взрыв. Сейчас там идет демонтаж плит перекрытия на четвертом и пятом этажах, уже вывезли 18 "Камазов" строительного мусора.

По результатам обследования пятый этаж полностью демонтируют. Сразу после демонтажа поврежденных плит установят новые. По словам исполнительного директора группы компании "Профит", занятой на строительных работах дома, Анатолия Кондюкова, со следующей недели начнется изготовление железобетонных конструкций.

25 октября на четвертом этаже жилого дома в Набережных Челнах из-за утечки произошел взрыв газа, который привел к разрушению трех квартир на пятом и одной квартиры на четвертом этаже. В результате пострадали четыре человека, погибла девушка.