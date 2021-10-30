Станция скорой помощи Владимира в 2021 году дооснастит автопарк новыми автомобилями

ВЛАДИМИР, 30 октября. /ТАСС/. Станция скорой медицинской помощи Владимира в ноябре получит девять автомобилей и таким образом полностью дооснастит автопарк новым транспортом, сообщил в субботу ТАСС врио губернатора региона Александр Авдеев во время рабочей поездки по области министра здравоохранения России Михаила Мурашко.

"В распоряжение медиков поступят девять новых машин в ноябре", - сказал Авдеев.

Поступление автомобилей позволит укомплектовать станцию скорой помощи Владимира, обслуживающую около 370 тыс. человек, транспортом не старше пяти лет. Как отметил главный врач станции Георгий Жуков, автопарк насчитывает 32 автомобиля, девять из них старше пяти лет.

Станция скорой медицинской помощи Владимира оказывает медпомощь населению Владимира, Суздальского, Юрьев - Польского, Судогодского районов, всего около 370 тыс. человек. Износ отдельных зданий станции скорой помощи достигает 42%. В штате учреждения 241 медицинский работник и 88 водителей.