Литва с августа не допустила проникновения более 5 тыс. нелегальных мигрантов

ВИЛЬНЮС, 30 октября. /ТАСС/. Литва не допустила проникновения на свою территорию более 5 тыс. человек с августа текущего года, когда стала применяться тактика вытеснения нелегальных мигрантов из стран Азии и Африки, пытающихся попасть в балтийскую республику через Белоруссию. Об этом в субботу в интервью агентству Elta заявила министр внутренних дел Агне Билотайте.

"За данный период [с начала августа] мы не пропустили в Литву более 5 тыс. нелегалов. Считаю это подтверждением эффективности работы пограничной службы", - сказала она.

В потоке нелегальных мигрантов, по словам главы МВД, бывают люди, отношение к которым основывается на гуманитарном факторе, - матери с малолетними детьми, больные люди, лица с признаками инвалидности. "Из гуманитарных соображений 156 человек были допущены в Литву", - сообщила Билотайте.

Погодные условия, как отметила она, гуманитарным фактором считаться не будут. "Однако мы учитываем, что наступают холода. Поэтому было решено вручать вытесняемым мигрантам пакеты гуманитарной помощи", - отметила министр. Власти Литвы намерены собрать 5 тыс. таких пакетов с сухим пайком, водой и некоторыми другими предметами первой необходимости.

С начала года на литовско-белорусской границе задержаны более 4 тыс. нелегальных мигрантов из стран Азии и Африки. Это в 50 раз больше, чем за весь 2020 год. В Вильнюсе считают, что миграционный кризис спровоцирован Минском, и называют это гибридной атакой на Литву за политическую линию по поддержке белорусской оппозиции.