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Власти Эфиопии запретили распространение передач, подготовленных зарубежными СМИ

Они заявили, что содержание данных передач наносит ущерб национальным интересам страны

ПРЕТОРИЯ, 30 октября. /ТАСС/. Запрет на трансляцию и распространение передач, подготовленных иностранными СМИ, введен федеральными властями Эфиопии на национальном медийном рынке. Об этом сообщила в субботу эфиопская газета Addis Standard, приведя распоряжение Управления средствами массовой информации Эфиопии.

"Принято решение, согласно которому местные СМИ должны прекратить с 29 октября трансляцию программ, поступающих в Эфиопию по спутниковой и иной связи, - заявил глава управления Мохаммед Идрисс. - Радиостанции, которые напрямую транслируют программы иностранных СМИ, создают проблемы, так как содержание данных передач не принимает во внимание текущую ситуацию в стране, и наносят ущерб национальным интересам Эфиопии".

В последние месяцы правительство Эфиопии вынуждено было отвечать на обвинения со стороны ряда международных неправительственных организаций в неспособности оказывать в необходимых объемах гуманитарную помощь населению Тыграя.

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