В Пятигорске создадут муниципальный Центр управления регионами

ПЯТИГОРСК, 30 октября. /ТАСС/. Муниципальный Центр управления регионами создадут в Пятигорске. Для него уже нашли помещение, идут ремонтные работы, сообщил в субботу глава курорта Дмитрий Ворошилов.

"В Пятигорске планируем создать муниципальный Центр управления регионами. <…> Мы уже нашли помещение для размещения центра управления и приступили к ремонтным работам", - написал Ворошилов на своей странице в Instagram.

По его словам, в обеспечении оборудованием муниципального ЦУРа помощь окажет правительство Ставропольского края, а методическую помощь - АНО "Диалог Регионы". Увеличение количества муниципальных служащих не планируется, перераспределение полномочий произойдет внутри существующего штатного расписания.

Глава города сообщил, что ЦУР - единые пункты мониторинга и обработки поступающих от жителей жалоб в разных сферах жизни города. Кроме этого, на основе поступающих в ЦУР данных формируются аналитические материалы, характеризующие социально-экономическую ситуацию в городе, и вырабатываются предложения по дальнейшему развитию города. Вся поступающая в ЦУР информация будет распределяться на 11 профильных блоков - здравоохранение, образование, соцзащита, транспорт и дороги, экология, ЖКХ, строительство, нацпроекты и торги, безопасность, госуслуги, СМИ и соцсети.