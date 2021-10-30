Студентов медколледжей привлекут для помощи пациентам с COVID-19 во Владимирской области

ВЛАДИМИР, 30 октября. /ТАСС/. Студентов медицинских колледжей и вузов привлекут для оказания помощи пациентам с коронавирусом во Владимирской области, сообщил журналистам в субботу во время рабочей поездки по Владимирской области министр здравоохранения России Михаил Мурашко.

"Есть еще проблемы [по оказанию помощи пациентам с коронавирусом], которые требуют немедленного решения. В первую очередь нужно увеличить количество бригад на скорой помощи, машин достаточно, парк автомобильный новый. Мы нашли вариант решения кадровый, в том числе с привлечением студентов старших курсов медицинских колледжей, сейчас отрабатываем по привлечению сюда студентов из высших учебных заведений", - сказал Мурашко.

Как отметил министр, после последнего визита группы экспертов и специалистов во Владимирской области наладили управление коечным фондом для пациентов с коронавирусом, увеличилась пропускная способность лабораторий. Вместе с тем, ситуация в регионе остается напряженной с тенденцией к росту числа пациентов в последние четыре недели. На амбулаторном и стационарном лечении находятся 16 тыс. пациентов с коронавирусом, развернули 2 300 коек.