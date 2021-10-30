МИД Румынии выразил несогласие с позицией России по поводу памятника в Кишиневе

БУХАРЕСТ, 30 октября. /ТАСС/. Румыния не согласна с позицией МИД РФ по поводу открытия в Кишиневе памятника солдатам румынской армии. Об этом говорится в сообщении, распространенном в субботу румынским внешнеполитическим ведомством.

"Министерство иностранных дел [Румынии] выражает твердое несогласие с позицией Министерства иностранных дел Российской Федерации по поводу состоявшейся 25 октября 2021 года церемонии <...> повторного открытия и освящения памятника в Кишиневе в честь героев румынской армии [времен] Первой мировой войны", - заявили в дипломатическом ведомстве.

По утверждению румынского МИД, российская сторона "сохраняет неконструктивную риторику относительно исторических событий". "Мероприятие было посвящено открытию и освящению румынского военного памятника на территории Республики Молдова, поскольку существует ясная и утвердившаяся международная практика относительно военных памятников и поминания всех погибших при исполнении долга солдат", - отмечается в сообщении.

Румынское внешнеполитическое ведомство призвало МИД РФ "согласиться с тем, чтобы проблемы исторического характера обсуждались историками в рамках совместной румыно-российской комиссии по истории".

Памятник в Кишиневе

В 1937 году в парке Валя-Морилор в Кишиневе был установлен монумент в память о солдатах, павших в боях в июле 1917 года в районе населенных пунктов Мэрэшти и Мэрэшешти на востоке современной Румынии. В тех сражениях русско-румынские войска одержали верх над силами кайзеровской Германии и Австро-Венгрии.

В годы Великой Отечественной войны памятник был разрушен. В тот исторический период Германия передала союзным румынским войскам управление оккупированной Молдавией и частью территории Украины между реками Днестр и Южный Буг. По разным данным, за годы войны там было убито и депортировано до 300 тыс. евреев, представителей других национальностей, советских активистов и военнопленных.

25 октября посольство Румынии в Молдавии организовало в парке Валя-Морилор церемонию открытия и освящения воссозданного монумента. Он представляет собой бювет, на фасадной стене которого установлена табличка с надписью "К 80-летию освобождения Бессарабии и Северной Буковины румынскими войсками". На задней стене размещены плиты с именами погибших румынских солдат.

Посольство РФ в Молдавии, Партия социалистов и молдавские общественные организации осудили эту церемонию, усмотрев в ней попытку обелить преступления нацистов.

В МИД РФ в связи с этим напомнили, что первоначальная версия монумента была посвящена победам румынско-русских войск над австро-венгерской армией, и подчеркнули, что инициаторы воссоздания памятника, трактующие оккупацию Молдавии как "освобождение Бессарабии", "расставили совсем другие акценты, о чем они открыто заявляют". "Мы бы положительно отнеслись к факту восстановления памятника в честь русско-румынского братства по оружию, но реваншистские силы в Молдавии решили чествовать не наших общих воевавших плечом к плечу предков, а нацистских прихвостней - сателлитов Гитлера", - указали в российском дипломатическом ведомстве.