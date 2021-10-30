Мурашко: инфекционный госпиталь во Владимире построят с участием федеральных средств

ВЛАДИМИР, 30 октября. /ТАСС/. Новый инфекционный госпиталь во Владимире построят с участием как региональных, так и федеральных средств. Об этом сообщил в субботу журналистам министр здравоохранения России Михаил Мурашко во время рабочей поездки по Владимирской области.

"По поручению президента, председателя правительства мы будем реализовывать этот проект совместного финансирования как региональных средств, так и федеральных средств", - сказал министр.

Врио губернатора региона Александр Авдеев сообщил, что срок возведения объекта составит около полугода.

"Мы должны выйти на процедуру определения подрядчика, определения стоимости типа проекта и выйти на площадку строительную уже в декабре. Тогда у нас будет возможность разгрузить те больничные мощности, которые сейчас работают буквально с перегрузкой в два раза", - сказал Авдеев, добавив, что в последний месяц из-за пандемии в регионе пришлось дополнительно развернуть 500 коек.

По его словам, госпиталь будет рассчитан минимум на 150-180 коек, в режиме чрезвычайной ситуации их количество можно будет увеличить до 400-500. Стоимость может составить 2,5-3 млрд рублей в зависимости от выбранного типа проекта.