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Пандемия COVID-19

Росздравнадзор проверит организацию работы по борьбе с COVID-19 в Белгородской области

Специалисты проверят, как в регионе проходит прививочная кампания, соблюдаются антиковидные ограничения и как работает система здравоохранения

ТАСС, 30 октября. Делегация Росздравнадзора 31 октября проверит в Белгородской области организацию работы по борьбе с распространением коронавируса, в том числе строительство инфекционных центров, работу амбулаторного центра для помощи пациентам с COVID-19, сообщил в субботу оперштаб региона.

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Ранее сообщалось, что по поручению министра здравоохранения России Михаила Мурашко делегация Росздравнадзора приедет в регион, чтобы оказать методическую поддержку и проверить качество медицинской помощи, которую оказывают пациентам с коронавирусом.

Как следует из сообщения оперштаба, специалисты проверят организацию и темпы вакцинации в Белгородской области, действующие ограничения, работу амбулаторного центра для пациентов с признаками коронавируса, ОРВИ, строительство инфекционных центров, работу горячей линии 122.

С начала пандемии в регионе зарегистрировали 62 112 случаев коронавируса, выздоровели 52 747 человек, 1 306 пациентов умерли. С 14 октября власти региона запретили детям до 14 лет находиться в заведениях общепита, на территории торговых центров без сопровождения взрослых. Также в Белгородской области ограничили проведение свадеб, корпоративов, банкетов с количеством гостей более 50, приостановили коллективные профилактические медосмотры и диспансеризацию, ввели QR-коды для посещения всех общественных мест, с 19 октября - обязательную вакцинацию для отдельных категорий граждан, в том числе жителей старше 60 лет. В нерабочие дни с 30 октября по 7 ноября в регионе приостанавливают работу предприятий и организаций сферы торговли, кафе, спортзалов, бассейнов, музеев, кинотеатров, торговых центров.

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Мурашко, Михаил АльбертовичРоссияБелгородская областьПандемия COVID-19
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