Умерла журналист "Известий" Надежда Бобнева

МОСКВА, 30 октября. /ТАСС/. Ветеран газеты "Известия", автор рубрик "Природа и люди", "Во саду ли в огороде" Надежда Бобнева умерла на 101-м году жизни 29 октября. Об этом сообщают "Известия" со ссылкой на коллегу Бобневой по изданию Михаила Ростарчука.

"В минувшем июле к Надежде Павловне в ее маленькую квартирку пришли коллеги, чтобы отметить чрезвычайное событие - поздравить ее со столетием. Осыпали цветами, выпили шампанского, повспоминали минувшие годы, порадовались тому, что она по-прежнему с интересом и пристрастно следит за жизнью страны по страницам "Известий", пожелали здоровья. И вот ее не стало", - рассказал Ростарчук газете.

Бобылева создавала всенародную популярность иллюстрированному приложению "Известий" для семейного чтения под названием "Неделя", которое выходило с 1960 по 1995 г., сообщает газета.

Коллега ветерана "Известий" отмечает, что популярное приложение собирало длинные очереди у газетных киосков в день выхода.

1 ноября пройдет прощание с Надеждой Бобневой. В этот же день ее похоронят в Звенигороде.