Каждый второй госпитализированный с COVID-19 в КБР нуждается в кислородной терапии

НАЛЬЧИК, 30 октября. /ТАСС/. Каждый второй госпитализированный с коронавирусной инфекцией в Кабардино-Балкарии (КБР) нуждается в кислородной поддержке. Это следует из данных, обнародованных оперштабом по реализации мер профилактики и контроля за распространением коронавирусной инфекции в Кабардино-Балкарии в субботу.

"[По данным на 30 октября] в госпиталях особо опасных инфекций получают лечение 1 455 пациентов, в том числе 19 детей и 22 беременные женщины, 728 из них нуждаются в кислородной терапии. В отделениях реанимации находится 161 человек, 18 из них подключены к аппаратам ИВЛ, 117 пациентов находятся на неинвазивной вентиляции легких", - говорится в сообщении.

За сутки в регионе выявлено 125 новых больных, по результатам 360 КТ-исследований выявлен 251 больной с признаками вирусной пневмонии. В оперштабе отмечают, что в шести госпиталях развернуты 1 613 коек, ежедневно пациентов выписывают после улучшения состояния на долечивание в стационары или на амбулаторный этап под наблюдение участкового врача для госпитализации новых больных. За сутки госпитализировали 114 человек, выздоровели (выписаны из госпиталей или завершили амбулаторное лечение) - 100. За последние сутки от коронавируса в КБР умерли шесть человек (936 с начала пандемии).

Отмечается, что на амбулаторном лечении с симптомами острой респираторной инфекции находятся 5 314 человек, из них 1 280 - дети, с подтвержденной новой коронавирусной инфекцией - 2 915 человек.