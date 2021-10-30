{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Саммит G20 в Риме

Си Цзиньпин: развитые страны должны стать примером в сокращении вредных выбросов

Как отметил председатель КНР, развитым странам необходимо в полной мере принимать во внимание трудности и озабоченности развивающихся стран по этому вопросу

ПЕКИН, 30 октября. /ТАСС/. Председатель КНР Си Цзиньпин, выступая в субботу на саммите Группы двадцати (G20) в режиме видеоконференции, призвал развитые страны стать примером в области сокращения вредных выбросов. Об этом сообщило агентство "Синьхуа".

"Развитые страны должны служить примером в вопросе сокращения вредных выбросов, в полной мере принимать во внимание особые трудности и озабоченности развивающихся стран, выполнять свои обязательства по финансированию вопросов, связанных с климатом, а также оказывать поддержку развивающимся странам в области технологий и укрепления потенциала", - приводит агентство его слова.

Саммит лидеров Группы двадцати начался в Риме в субботу и завершится 31 октября. Несколько лидеров, включая президента РФ Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина, выступают на форуме по видеосвязи.

Теги
КитайСи ЦзиньпинСаммит G20 в Риме
Пандемия COVID-19
"Спутник Лайт" только для ревакцинации. Главное о коронавирусе за 30 октября
Коротко об основных новостях в Москве, России и мире
"Спутник Лайт" только для ревакцинации.
Читать полностью