Минздрав поручил привлечь страховые компании к вакцинации во Владимирской области

ВЛАДИМИР, 30 октября. /ТАСС/. Глава Минздрава РФ Михаил Мурашко поручил привлечь страховые компании во Владимирской области для увеличения темпов вакцинации в регионе. Соответствующее поручение министр озвучил в субботу в ходе рабочей поездки по области.

"Надо пригласить руководителей страховых компаний, чтобы они сели на обзвон пациентов на приглашение [для вакцинации от коронавируса]", - сказал Мурашко.

Всего во Владимирской области услуги по медицинскому страхованию предоставляют три компании.

По данным сайта стопкоронавирус.рф, во Владимирской области с начала пандемии зарегистрировано 62 486 случаев заболевания, в том числе 321 за последние сутки. Выздоровели 52 482 человека, отмечено 2 222 смертельных случая. Первый этап вакцинации прошли 385 848 жителей области, второй - 353 484. Уровень коллективного иммунитета составляет 35,1%.