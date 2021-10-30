Экоактивисты Fridays For Future проводят шествие в первый день саммита G20

РИМ, 30 октября. /Корр. ТАСС Софья Липенкова/. Несколько сотен человек, включая активистов движения в защиту климата Fridays For Future, проводят манифестацию в субботу - в первый день открывшегося в Риме саммита лидеров стран Группы двадцати (G20), передает корреспондент ТАСС.

Перед манифестацией переодетые в мировых лидеров активисты сыграли в игру, напоминающую футбол. Они пинали друг другу мяч, похожий на уменьшенную копию земного шара.

В 15:00 по местному времени (16:00 мск) колонна людей начала движение в сопровождении полиции от станции метро "Пирамиде" в сторону площади Бокка делла верита. Участники манифестации скандируют: "Мы требуем климатической справедливости сейчас же", "Если изменений не произойдет, то у нас не будет будущего". Активисты несут флаги с символикой движения, плакаты и транспаранты, надписи на которых гласят: "Вы G20, мы будущее", "У нас только один дом", "Вы не оставляете нам другого шанса".

В масштабном шествии принимают участие также объединение профсоюзов и коммунисты - всего около 1 тыс. человек к настоящему моменту, согласно оценкам организаторов. Манифестация проходит без инцидентов.

Fridays For Future на протяжении трех лет проводит многочисленные демонстрации в городах Европы с требованием принятия решительных мер по борьбе с глобальным потеплением. В Италии последнее крупное шествие этого движения было организовано 1 октября в Милане, в нем приняла участие его основательница - шведская активистка Грета Тунберг.

Климатические вопросы и устойчивое развитие являются одной из центральных тем на саммите "двадцатки".

Меры безопасности на саммите G20

Власти распорядились закрыть над Римом воздушное пространство на время саммита. Безопасность обеспечивают около 10 тыс. сотрудников правоохранительных органов. Для контроля за территорией задействованы беспилотники. Под усиленную охрану взяты районы посольств и отелей, где проживают делегации, а также все дворцы и виллы, где запланированы ужины и приемы. На время встречи лидеров стран "двадцатки" в итальянской столице закрываются 14 станций метро, ограничен доступ к археологическим памятникам и музеям.

Утром в субботу около 50 экоактивистов перекрыли движение транспорта, устроив сидячую забастовку на улице Христофора Колумба, ведущей к конгресс-центру "Нувола" ("Облако") в римском квартале EUR, где проходят встречи саммита. Вмешавшиеся сотрудники правоохранительных органов быстро освободили центральную проезжую часть.