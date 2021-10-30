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Саммит G20 в Риме

Страны G20 подготовят меры по укреплению глобальной системы здравоохранения

МОСКВА, 30 октября. /ТАСС/. Министры здравоохранения и финансов стран Группы двадцати договорились о создании рабочей группы профильных министерств по подготовке в 2022 году предложений об укреплении глобальной системы здравоохранения. Об этом сообщается в материалах на сайте Минфина РФ по итогам совместной встречи министров финансов и министров здравоохранения Большой двадцатки, которая состоялась в пятницу, 29 октября, на полях саммита G20 в Риме.

"Министры договорились о создании специальной рабочей группы минфинов и минздравов по подготовке в 2022 году предложений об укреплении глобальной системы здравоохранения и обеспечении готовности к реагированию и предотвращению будущих пандемий", - говорится в сообщении.

Теги
РоссияСаммит G20 в Риме
Пандемия COVID-19
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