Страны G20 подготовят меры по укреплению глобальной системы здравоохранения

МОСКВА, 30 октября. /ТАСС/. Министры здравоохранения и финансов стран Группы двадцати договорились о создании рабочей группы профильных министерств по подготовке в 2022 году предложений об укреплении глобальной системы здравоохранения. Об этом сообщается в материалах на сайте Минфина РФ по итогам совместной встречи министров финансов и министров здравоохранения Большой двадцатки, которая состоялась в пятницу, 29 октября, на полях саммита G20 в Риме.

"Министры договорились о создании специальной рабочей группы минфинов и минздравов по подготовке в 2022 году предложений об укреплении глобальной системы здравоохранения и обеспечении готовности к реагированию и предотвращению будущих пандемий", - говорится в сообщении.