На Кубе выявили минимальное с середины марта число заражений коронавирусом за сутки

ГАВАНА, 30 октября. /ТАСС/. Министерство здравоохранения Кубы сообщило о 712 новых случаях заражения коронавирусом за последние 24 часа, что является самым низким для республики суточным показателем с середины марта. Всего в стране зарегистрировано 951 325 случаев инфицирования, следует из данных, опубликованных в субботу на сайте ведомства.

Больше всего по сравнению с остальными регионами случаев заражения за день зарегистрировано в восточной провинции Камагуэй (142) и Гаване (56). За 24 часа на Кубе от последствий инфицирования коронавирусом умерли семь человек, всего же в стране зарегистрировано 8 230 летальных исходов. Выздоровели 938 929 пациентов.

На фоне снижения заболеваемости руководство кубинской столицы приняло решение открыть доступ к пляжам, а также разрешить спортивным клубам и бассейнам возобновить работу. Были серьезно ослаблены ограничения на работу ресторанов, галерей, библиотек, музеев, а также на проведение крупных мероприятий на свежем воздухе и в помещениях. Комендантский час, действовавший в Гаване с сентября прошлого года, отменен.

Всего из 11 млн кубинских граждан к настоящему времени полный курс вакцинации местными препаратами Abdala и Soberana 02 прошли около 7,2 млн человек. Руководство острова планирует завершить вакцинацию населения к концу этого года.