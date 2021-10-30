Украинские радикалы напали на съемочную группу телеканала "Наш" в Сумах

КИЕВ, 30 октября. /ТАСС/. Группа из примерно 50 радикалов напала на съемочную группу телеканала "Наш" в городе Сумы на востоке Украины. Об этом в субботу сообщил ведущий канала Максим Назаров.

"На нашу съемочную группу напали в Сумах. Президент [Украины Владимир] Зеленский, это страна, которую вы строите", - написал Назаров в Telegram-канале. Журналист также опубликовал видео нападения.

На кадрах съемки зафиксировано, как молодые люди в камуфлированной униформе толкают репортера и оператора телеканала, пытаются забрать камеру, в нецензурной форме требуют покинуть Сумы. Один из радикалов облил оператора кофе, другой выкрикивал: "Едь назад в Москву!" Пострадавший сотрудник телеканала обратил внимание на отсутствие должной реакции на провокацию со стороны полиции.

Телеканал "Наш" регулярно выступает с критикой действующих властей Украины, а также предоставляет эфир оппозиционно настроенным политикам. В конце сентября в Национальном совете по теле- и радиовещанию заявили о намерениях через суд аннулировать его лицензию.