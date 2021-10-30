Шерпы "двадцатки" дорабатывают часть итогового документа, касающуюся климата

РИМ, 30 октября. /ТАСС/. Шерпы еще ведут работу над текстом пункта о климате итогового документа саммита лидеров стран Группы двадцати, который начался в субботу в итальянской столице при личном присутствии большинства участников. Об этом корреспонденту ТАСС сообщил дипломатический источник.

"Работа еще идет", - сказал ТАСС источник.

Ранее агентство Reuters сообщило о достаточно размытых формулировках, касающихся показателей допустимого потепления на Земле. По данным источников агентства ANSA в ЕС, в проекте документа содержится указание на недопущение повышения температуры более чем на 1,5 градуса, однако без обязательств соблюдения принимаемых для этого строгих мер. Так, по данным СМИ, пока нет четких дат достижения нулевых выбросов парниковых газов, указывается середина века.